Гонконгская биржа передумала покупать Лондонскую за 39 миллиардов долларов

Гонконгская биржа отозвала предложение о покупке Лондонской фондовой биржи, сообщает Reuters. Отказ от сделки связан с тем, что гонконгская сторона так и не смогла заручиться поддержкой ни руководства Лондонской биржи, ни ее акционеров.

Предложение о покупке Лондонской фондовой биржи было сделано Гонконгской биржей 11 сентября. Сделка, предполагающая как денежный компонент, так и обмен акциями, оценивалась в 39 миллиардов долларов.

Одним из условий, выдвинутых гонконгской стороной, был отказ Лондонской фондовой биржи от покупки группы финансово-аналитической информации Refinitiv за 27 миллиардов долларов. После того, как предложение гонконгской стороны было отозвано, Лондонская биржа объявила, что продолжает готовиться к покупке Refinitiv.

Лондонская и Гонконгская фондовые биржи входят в число основных мировых торговых площадок.

После сообщения об отзыве предложения о покупке акции Лондонской фондовой биржи снизились на 6%, а стоимость ценных бумаг Гонконгской биржи выросла на 2,3%.