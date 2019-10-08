ФБР признало Сэмюэля Литтла самым массовым серийным убийцей в истории США. Он сознался в 93 убийствах

Сэмюэль Литтл, отбывающий пожизненный срок за убийства, является самым кровавым серийным убийцей в истории США, сообщает Федеральное бюро расследований.

Оказавшись в тюрьме, преступник признался в общей сложности в 93 убийствах женщин, совершенных по всей стране в период с 1970 по 2005 год. Полиция уже проверила и доказала причастность Литтла к 50 преступлениям и считает, что остальные его признания тоже «заслуживают доверия».

ФБР обратилось к гражданам США с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь в расследовании преступлений Сэмюэля Литтла.

Сэмюэль Литтл был арестован в 2012 году в штате Кентукки по делу о продаже наркотиков. Анализ ДНК подтвердил его причастность к трем нераскрытым убийствам, после чего ему назначили пожизненное заключение. В тюрьме он взял ответственность за еще 90 убийств. Его жертвами становились в основном проститутки и наркозависимые женщины.