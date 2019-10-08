Бывшего начальника якутского рудника «Мир», где погибли восемь горняков, нашли мертвым в СИЗО

Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска, сообщили ТАСС в управлении ФСИН по республике.

По предварительным данным ведомства, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Информированный источник «Интерфакса» заявил, что Бурксер покончил с собой в СИЗО.

Накануне Алексей Бурксер, а также бывший исполняющий обязанности главного инженера предприятия Александр Манн были арестованы по делу об аварии на руднике в 2017 году, в результате которой погибли восемь горняков.

В августе 2017 года шахту «Мир» затопило, когда там работали горняки. В результате погибли восемь человек.

По факту аварии следствие обвинило руководство рудника в нарушении правил безопасности при ведении горных работ (часть 3 статьи 216 УК — предусматривает до семи лет тюрьмы). По версии СК, Бурксер и Манн знали об аварийном состоянии рудника, но не предприняли действий по эвакуации работников.

Решение об аресте руководства рудника было принято в связи с тем, что «Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн пытался воспрепятствовать расследованию уголовного дела», сообщили в СК.