Возле крупнейшего рынка в Новосибирске произошла массовая драка. Сгорели две машины, задержаны 50 человек

Обновление. В результате драки пятеро человек получили ранения от резиновых пуль, двое из них госпитализированы, сообщили в местном Минздраве.

Полиция Новосибирска задержала 50 человек после массовой драки, произошедшей рядом с Хилокским городским рынком, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что в районе рынка произошла драка со стрельбой. После конфликта на место прибыли бойцы ОМОНа и СОБРа, а сотрудники ГИБДД перекрыли движение.

Источник «Интерфакса» утверждает, что участники драки не применяли оружие, при этом участковый сделал предупредительный выстрел. ТАСС сообщил со ссылкой на источник, что стрельба была. В МВД официально сообщили изданию НГС, что в бытовом конфликте пострадал один человек. Сведения о стрельбе в полиции не комментировали.

В районе рынка сгорели «Газель» и «Инфинити», утверждают очевидцы в соцсетях. НГС пишет, что конфликт произошел из-за подожженного автомобиля «Инфинити».

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«Тайга.Инфо» сообщает со ссылкой на источник, что драка началась из-за конфликта двух торговцев, один из которых отказался платить другому за аренду склада. «Первый прислал каких-то вооруженных братков за деньгами, из-за этого конфликт начался еще 4 октября, сегодня, судя по всему, он продолжился», — рассказал источник.

Хилокский рынок в Новосибирске — один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири.