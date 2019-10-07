В Москве задержали трех участников «Бессрочного протеста» с гробом. Они планировали провести акцию «похорон Путина»
Источник: МБХ медиа
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В Москве на Кутузовском проспекте сотрудники полиции задержали троих активистов «Бессрочного протеста», которые планировали провести акцию с «похоронами Путина» в честь дня рождения президента РФ, сообщает «МБХ медиа».
Вместе с активистами был задержан корреспондент «МБХ медиа» Никита Масловский. На видео, опубликованном изданием, видно, что вместе с задержанными в автозак заносят гроб.
По словам корреспондента «МБХ медиа», полицейские не сказали, на каком основании задержаны активисты и журналист. Масловский предоставил правоохранителям редакционное задание и пресс-карту, однако те все равно задержали его.