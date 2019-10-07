В Москве задержали трех участников «Бессрочного протеста» с гробом. Они планировали провести акцию «похорон Путина»

В Москве на Кутузовском проспекте сотрудники полиции задержали троих активистов «Бессрочного протеста», которые планировали провести акцию с «похоронами Путина» в честь дня рождения президента РФ, сообщает «МБХ медиа».

Вместе с активистами был задержан корреспондент «МБХ медиа» Никита Масловский. На видео, опубликованном изданием, видно, что вместе с задержанными в автозак заносят гроб.