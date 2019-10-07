СК не нашел повода для проверки полицейских, оставивших дочь Ильи Азара одну в незапертой квартире после его задержания

Следственный комитет отказался проводить проверку действий полицейских, которые в августе задержали журналиста Илью Азара и увезли в отдел, несмотря на то, что в незапертой квартире осталась его маленькая дочь.

В официальном ответе СК, который опубликовал Азар, говорится, что его «обращение не содержит достаточных объективных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления».

Азар был задержан 2 сентября в подъезде своего дома из-за участия в акции протеста 31 августа в Москве. При задержании он рассказал сотрудникам полиции, что в квартире осталась его двухлетняя дочь Тамара. Несмотря на это, его увезли в отделение. Мать девочки приехала только через полчаса, квартира все это время была открыта.