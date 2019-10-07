Первую партию гибких Galaxy Fold за 159 990 рублей распродали в России за три дня

Первая партия смартфона с гибким экраном Galaxy Fold была полностью распродана в России по предзаказу к концу выходных, об этом сообщили «Коммерсанту» в представительстве Samsung.

Предзаказ Galaxy Fold открылся утром в пятницу, 4 октября. Сколько всего телефонов входило в первую партию, в Samsung раскрывать не стали.

В магазинах Galaxy Fold начнет продаваться 25 октября. В этот же день свои телефоны смогут получить в торговых точках оформившие предзаказ.

В Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре, на рынки которых новый смартфон поступил чуть ранее, чем на российский, первые партии Galaxy Fold были раскуплены в день старта предзаказов, пишет «Коммерсант».

Samsung собиралась начать продажу Galaxy Fold весной 2019 года. Однако старт продаж был перенесен на неопределенный срок без объяснения причин. Такое решение было принято Samsung после того, как журналисты, тестировавшие новый телефон, пожаловались на поломки экрана.