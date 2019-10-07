Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода

В Стокгольме объявлено имя обладателя Нобелевской премии по медицине и физиологии.

Награда присуждена Уильяму Келину, Питеру Рэтклиффу и Греггу Семенза за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода.

В 2018 году Нобелевская премия по медицине и физиологии была присуждена Джеймсу Эллисону (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за исследования в области терапии рака путем активации иммунного ответа.

Вручение награды пройдет 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля.

Размер Нобелевской премии в 2019 году году составит 9 миллионов крон — около 913 тысяч долларов по текущему курсу.