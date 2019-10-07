Apple выпустила macOS Catalina. В ней нет iTunes

Компания Apple выпустила новую версию своей операционной системы для десктопных компьютеров — macOS 10.15 Catalina.

Основным отличием новой ОС стало отсутствие программы iTunes, которая существовала с 2001 года. Вместо нее появились отдельные приложения «Музыка», «Подкасты» и «ТВ».

Помимо этого, в новой ОС появилась поддержка игрового сервиса Apple Arcade, программа Sidecar для использования айпада в качестве второго дисплея, а также возможность переноса программ с айпадов.