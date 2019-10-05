В Петербурге курьеры интернет-магазина Ozon объявили забастовку. Они недовольны начисленной зарплатой

Сотрудники службы доставки Ozon в Петербурге 5 октября объявили забастовку. К акции протеста, сообщает «Фонтанка», присоединились около 40 курьеров — чуть менее половины сотрудников, развозящих заказы в выходные дни.

Забастовку, рассказали изданию ее участники, было решено провести после того, как сотрудникам выдали очередную зарплату. Курьеры, по их словам, получили значительно меньше, чем они ожидали исходя из отработанного.

Работодатели, рассказал участник забастовки, объяснили это техническим сбоем новой программы, пообещав провести перерасчет. Однако курьеры уверяют, что подобное происходит не в первый раз.

Сотрудники компании объявили, что не приступят к выполнению своих обязанностей, пока им не пересчитают зарплату за сентябрь, и составили список требований.

Представители Ozon пообещали, что компания «проверит все расчеты, рассмотрит каждое обращение и готова будет устранить неточности, если они были, оперативно — в ближайшие два рабочих дня».

Покупателям, которые не получили заказы из-за забастовки курьеров, в Ozon обещают доставить покупки в начале рабочей недели и «предоставить компенсацию за задержку».

Интернет-магазин Ozon — один из старейших в России. На сайте компании сообщается, что на конец 2018 года она в среднем обрабатывала 75 тысяч заказов в сутки.