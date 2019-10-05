В национальном парке в Таиланде пять слонов погибли, пытаясь спасти упавшего в водопад слоненка

В национальном парке Кхауяй в водопаде погибли шестеро слонов. Как сообщает BBC News со ссылкой на представителей национального парка, предположительно, сначала в водопад упал трехлетний слоненок, а пять взрослых животных погибли, безуспешно пытаясь спасти его и друг друга.

Двое оставшихся от стада слонов остались на скалах около водопада. Сотрудники парка разрабатывают план по их спасению.

Как отмечает BBC News, даже если спасательная операция пройдет успешно, судьба слонов вызывает опасения. Животным, потерявшим свое стадо, будет крайне сложно найти еду и обеспечить себе защиту. Кроме того, слоны, как считают ученые, способны испытывать эмоциональную привязанность к своим собратьям.

В 1992 году в национальном парке Кхауяй на этом же водопаде погибло стадо из восьми слонов, пытавшихся помочь друг другу выбраться.

В Таиланде живут около 7 тысяч азиатских слонов, более половины из них — не в дикой природе.