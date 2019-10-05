Основатели Juul утратили статус миллиардеров. Компания резко подешевела из-за болезни курильщиков вейпов

Адам Боуэн и Джеймс Монсиз, основавшие компанию Juul, производящую электронные сигареты, перестали быть миллиардерами, сообщает Forbes.

4 октября The Wall Street Journal сообщил, что один из инвесторов Juul, хедж-фонд Darsana Capital Partners, списал более трети своих инвестиций в компанию. После чего, по оценке издания, ее стоимость уменьшилась с 38 миллиардов до 24 миллиардов долларов.

Боуэну и Монсизу принадлежит по 1,75% компании Juul, что при новой оценке соответствует 420 миллионам долларов на каждого. С учетом примерно 500 миллионов долларов, которые каждый из сооснователей получил в декабре, когда долю в Juul купила компании Altria, состояние Боуэна и Монсиза оценивается примерно в 900 миллионов долларов.

Статус миллиардеров Боуэн и Монсиз, пишет Forbes, получили менее года назад после того, как 35% Juul приобрела за 13 миллиардов долларов табачная компания Altria. Тогда издание оценивало состояние каждого из них в 1,1 миллиарда долларов.

На фоне серии заболеваний и смертей, связанных с курением вейпов, начавшейся в США несколько месяцев назад, рыночная капитализация самой Altria снизилась на 30 миллиардов долларов.

По данным на 4 октября, неустановленное заболевание, каким-то образом связанное с курением вейпов, было диагностировано в США у 1080 человек, 18 человек умерли.