В здании МИД в Москве произошел пожар в подвале. На место происшествия прибыли более 10 пожарных машин

К зданию министерства иностранных дел на Смоленской площади в Москве вечером 5 октября приехали более 10 пожарных машин.

По данным источника «Интерфакса», возгорание произошло в подвале здания, как минимум один человек мог пострадать. Собеседник агентства добавил, что в подвале МИДа проводились ремонтные работы. Mash сообщает, что пожарных вызвали из-за задымления в подвале.

МИД РФ в своем твитере сообщил о задымлении в одном из флигелей здания на Смоленской площади.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что получили сообщение о возгорании в здании на Смоленской площади. «Подразделения прибыли на место. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, не став уточнять подробности.