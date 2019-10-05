Элтон Джон рассказал об успешной борьбе с раком простаты

Британский музыкант Элтон Джон впервые рассказал, что два года назад у него обнаружили рак простаты.

Как пишет певец в автобиографии «Me» («Я»), отрывок из который публикует The Daily Mail, новообразование, оказавшееся злокачественным, у него обнаружили в 2017 году в ходе профилактического осмотра накануне 70-летия.

Певец решил прибегнуть к хирургическому вмешательству, а не к химиотерапии. Операция, которую провели в одной из клиник Лос-Анджелеса, прошла успешно, пишет Джон.

Певец отправился в гастрольный тур по Южной Америке, однако спустя 10 дней после операции состояние его здоровья резко ухудшилось. Он прервал гастроли и вернулся в Лондон в состоянии, которое называет «худшим в своей жизни». Как выяснилось, в Южной Америке он заразился вирусной инфекцией и после проведения всех необходимых процедур ему сообщили, что от смерти его отделяли 24 часа — если бы турне продлились еще одни сутки, спасти певца не удалось бы.

В 2017 году сообщалось, что Элтон Джон был госпитализирован в тяжелом состоянии, но причины были неизвестны.