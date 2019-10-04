В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда вечером 3 октября из-за смерти грудного ребенка.

Как рассказали ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области, на борту летела двухмесячная девочка, у которой имелось врожденное заболевание. Ребенка намеревались доставить на лечение в Москву, ее сопровождал врач-реаниматолог. В полете девочке стало плохо. Врач не смог ей помочь.

После приземления самолета ребенка доставили в больницу Волгограда в состоянии клинической смерти. Реанимационные мероприятия в клинике тоже не помогли.