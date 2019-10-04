Rockstar Games анонсировала Red Dead Redemption 2 для компьютеров. Игра выйдет 5 ноября

Видеоигра Red Dead Redemption 2 для компьютеров появится в продаже 5 ноября. Соответствующий анонс сделала компания Rockstar Games.

В версии для ПК будет улучшена графика, а также расширен контент одиночной кампании — в частности, там появятся новые задания для охотников за головами, новые убежища банд и дополнительные виды оружия. Помимо этого, пользователи компьютеров, так же как и пользователи консолей, смогут играть в Red Dead Online.

На консолях Red Dead Redemption 2 вышла 26 октября 2018 года.

К августу 2019 года было продано 25 миллионов копий Red Dead Redemption 2.