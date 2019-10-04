При посадке в аэропорту Львова разбился Ан-12. Погибли пять человек

Обновлено. По данным спасателей, в результате катастрофы погибли пять человек, еще трое пострадали и находятся в тяжелом состоянии.

При аварийной посадке в аэропорту Львова разбился транспортник Ан-12. По предварительным данным, есть погибшие, написал в фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий. Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, самолет пропал с радаров в 7:10 — через 19 минут один из членов экипажа доложил по радио об аварийной посадке. В 7:46 Ан-12 обнаружили в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы, следов возгорания не было.

В Мининфраструктуры отметили, что у самолета могло кончиться горючее. Это был грузовой рейс из испанского Виго в Стамбул, который должен был дозаправиться во Львове.

Поправки. Ранее в новости сообщалось о четырех погибших — об этом сначала написал Криклий, но затем он удалил эту информацию из своего поста.