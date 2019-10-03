Житель Грозного в инстаграме посмеялся над пожаром в торговом центре. Теперь он подметает вокруг него улицы

Житель Грозного, который в конце сентября выложил в инстаграм видеоролик, на котором он смеется над пожаром в крупнейшем торговом центре Чечни «Гранд Парк», начал убирать улицы вокруг него.

Пожар в «Гранд Парке» произошел 19 сентября. Мужчина выложил видео, на котором он, глядя на пожар, повторяет «гори-гори ясно, чтобы не погасло».

В новом ролике для инстаграма мужчина приносит извинения за «не мужской поступок». «Сегодня я вышел на работу, помогаю в „Гранд-парке“. Хотел бы обратиться к чеченцам, чтобы не снимали не мужские, недостойные чеченцев видео и не говорили недостойных чеченцев вещей», — говорит он.

Найти автора ролика и наказать его в конце сентября требовал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Чему он радуется? Что кто-то потерял имущество, магазин, благодаря которому зарабатывал себе на жизнь и которым обеспечивал семью? Нам нужно найти каждого из них, кто так радовался чужому горю», — говорил Кадыров.

В Чечне распространена практика публичных извинений от людей, совершающих поступки, которые Кадыров считает недостойными чеченцев. Чаще всего извиняться приходится людям, которые критикуют действующую власть или жалуются на трудную жизнь.