Власти Ирака отключили интернет на 75% территории страны из-за протестов. В них погибли 20 человек, больше тысячи получили ранения

Власти Ирака отключили интернет на 75% территории страны, в том числе в Багдаде. Об этом сообщила неправительственная организация NetBlocks, которая отслеживает блокировки интернета в разных странах.

Ранее NetBlocks рассказала, что в Ираке заблокировали доступ к соцсетям и мессенджерам, в частности к фейсбуку, твиттеру, инстаграму и WhatsApp.

Отключение интернета в Ираке связано с протестами против безработицы и коррупции. Акции начались в Багдаде 1 октября и распространились на другие города; в некоторых из них произошли столкновения митингующих с полицией. По последним данным, в результате протестов погибли 20 человек, более тысячи получили ранения, сообщает канал «Аль-Джазира».

В Ираке регулярно фиксируют блокировки интернета. Власти отключают его не только во время протестов, но и на период школьных экзаменов.