В Париже преступник с ножом убил четырех человек в штаб-квартире полиции

В Париже преступник с ножом вошел в штаб-квартиру городской полиции и напал на находившихся там сотрудников, сообщает Reuters.

По последним данным, убиты четверо полицейских, еще один получил ранения. Нападавший застрелен.

Преступник был сотрудником IT-департамента штаб-квартиры полиции. Его мотивы пока неизвестны. По данным Le Parisien, сначала он убил женщину, работавшую в его отделе, а затем, пытаясь покинуть здание — еще троих сотрудников.

Le Parisien сообщает, что следствие рассматривает версию личного конфликта. Указаний на то, что нападение было терактом, нет.

Район происшествия оцеплен. Штаб-квартира полиции расположена на острове Сите. Ближайшие к ней станции метро закрыты. На место преступления выехал глава МВД Франции.