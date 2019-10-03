Средняя стипендия в России вырастет на 90 рублей

Средний размер государственной академической стипендии в России в 2020 году вырастет на 3%, или 90 рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобрнауки.

По данным ведомства, средний размер академической стипендии в сентябре 2019 года составил 2980 рублей (годом ранее — 2904 рубля). Таким образом, в следующем году средняя стипендия вырастет до 3070 рублей.

Повышение прописано в проекте бюджета на следующие три года. В документе говорится, что в 2020 году стипендиальные фонды федеральных вузов будут проиндексированы на 3%, а в 2021 и 2022 годах — на 4% ежегодно.

Российский закон об образовании гарантирует увеличение стипендии на уровень инфляции. Индексация проводится с 1 сентября каждого года. В этом году стипендиальные фонды федеральных вузов были проиндексированы на 4,3%.