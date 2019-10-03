Samsung объявил о начале продаж в России Galaxy Fold с гибким экраном. Телефон стоит 159 990 рублей

Samsung открывает в России предзаказ телефона Galaxy Fold с гибким экраном. С 4 по 7 октября предзаказ на Galaxy Fold серебряного или черного цвета можно будет оформить на официальном сайте и в фирменных салонах Samsung, а также в сети «М.Видео». Стоимость телефона — 159 990 рублей. В магазинах Galaxy Fold начнет продаваться 25 октября.

Первоначально Samsung собиралась начать продажу Galaxy Fold в ряде стран в апреле (дата начала продажи в России тогда не объявлялась). Однако старт продаж был перенесен на неопределенный срок без объяснения причин. Такое решение было принято Samsung после того, как журналисты, тестировавшие новый телефон, пожаловались на поломки экрана.

В начале сентября Galaxy Fold все же поступил в продажу в Южной Корее. В США, где продажи телефона начались в конце сентября, он стоит 1980 долларов.