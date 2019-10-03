Instagram запустил мессенджер Threads. В нем можно общаться только со списком «близких друзей»

Instagram представил отдельное приложение для обмена сообщениями Threads.

В Threads пользователи инстаграма могут общаться только с подписчиками из и отправлять им сторис в два клика. Также приложение позволяет создавать групповые чаты и статусы.

Отмечается, что после установки Threads сообщения от «близких друзей» продолжат отображаться и во вкладке Direct в инстаграме.

Новый мессенджер официально запускается по всему миру 3 октября.

О тестировании Threads стало известно в августе 2019 года. За несколько месяцев до этого Instagram прекратил работу над отдельным приложением для обмена сообщениями Instagram Direct.