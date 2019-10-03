Instagram запустил мессенджер Threads. В нем можно общаться только со списком «близких друзей»
Источник: Instagram
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Instagram представил отдельное приложение для обмена сообщениями Threads.
В Threads пользователи инстаграма могут общаться только с подписчиками из списка «близких друзей» и отправлять им сторис в два клика. Также приложение позволяет создавать групповые чаты и статусы.
Отмечается, что после установки Threads сообщения от «близких друзей» продолжат отображаться и во вкладке Direct в инстаграме.
Новый мессенджер официально запускается по всему миру 3 октября.
О тестировании Threads стало известно в августе 2019 года. За несколько месяцев до этого Instagram прекратил работу над отдельным приложением для обмена сообщениями Instagram Direct.