Глава Росгидромета Максим Яковенко отправлен в отставку

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности главу Росгидромета Максима Яковенко. Распоряжение, датированное 2 октября, опубликовано на сайте правительства. Причины отставки Яковенко не уточняются.

О том, что Яковенко грозит увольнение, ранее написали некоторые телеграм-каналы и Znak.com, связавший отставку главы Росгидромета с тем, что работу ведомства якобы раскритиковал глава МЧС на совещании с президентом РФ.

Максим Яковенко, занявший пост главы Росгидромета в сентябре 2017 года, категорически отрицал свою отставку еще днем 3 октября.