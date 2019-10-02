Высокопоставленный сотрудник МЧС покончил с собой. Он записал обращение, где во всем обвинил руководство

Высокопоставленный сотрудник МЧС, работавший в специальном управлении Федеральной противопожарной службы (ФПС), покончил с собой.

Пресс-служба МЧС подтвердила гибель сотрудника, сообщив, что в министерстве «весьма опечалены трагическими событиями». Подробности произошедшего в МЧС не сообщили, рассказав лишь, что ведется следствие.

По данным СМИ, погибший — подполковник Олег Жуков.

В отношении Жукова, сообщал Mash, в мае 2018 года было возбуждено дело о проведении незаконной закупки противопожарной техники, но позже прокуратура его закрыла. Телеканал РЕН утверждает, что на момент смерти 40-летний Жуков по-прежнему находился под следствием. Источник ТАСС, в свою очередь, сообщил, что Жуков из-за уголовного дела был отстранен от работы.

Перед смертью Жуков записал видеообращение, в котором назвал имена руководителей, которые, как он считал, довели его до такого решения, сообщает Baza.