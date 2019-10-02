Visa и Mastercard задумались об отказе от участия в запуске криптовалюты Facebook

Платежные компании Visa и Mastercard намереваются отказаться от участия в создании криптовалюты либра. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, компании, изначально объявившие о партнерстве с Facebook, пересматривают свои планы на фоне критики проекта со стороны властей США и Евросоюза.

Facebook объявил о планах по запуску криптовалюты либра в июне. Проект позиционировался как попытка дать доступ к базовым финансовым услугам тем, кто его сейчас лишен.

Первоначально о присоединении к либра объявили несколько десятков крупных компаний. Помимо Visa и Mastercard, это, в частности, PayPal, интернет-магазин eBay, музыкальный сервис Spotify, сервисы заказа такси Lyft и Uber, криптвалютная биржа Coinbase. Предполагалось, что все эти компании внесут вступительный взнос — эти взносы обеспечили бы стабильный курс новой криптовалюты.