В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината. Два дня назад его работники объявили голодовку

В Москве возбудили два уголовных дела в отношении гендиректора мельничного комбината в Сокольниках, входящего в холдинг предприятий «Настюша». Работники этого комбината 30 сентября объявили голодовку из-за невыплат заработной платы.

Дела возбуждены по статьям о преднамеренном банкротстве (196 УК РФ) и невыплате зарплаты (часть 1 статьи 145.1 УК РФ). По данным прокуратуры, сейчас на комбинате имеется задолженность перед 231 сотрудником.

В июне 2019 года голодовку из-за невыплат зарплаты объявили сотрудники Сергиево-Посадского хлебокомбината, входящего в холдинг «Настюша». Через неделю им начали выплачивать задолженность.

Гендиректор «Настюши» Игорь Пинкевич находится под арестом с лета 2018 года. Его обвиняют в мошенничестве при застройке жилого комплекса в московском районе Царицыно.