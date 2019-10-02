Умер чешский певец Карел Готт

Чешский певец Карел Готт умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Schlagervolksmusic archive / imago / Scanpix / LETA

Музыкант умер 1 октября во сне в своем доме в Праге в окружении семьи, написала его супруга Ивана на официальном сайте Готта.

В 2015 году у него было диагностировано онкологическое заболевание.

Карела Готта называли «королем чешской поп-музыки». За свою карьеру он выпустил более 100 альбомов и получил десятки музыкальных наград.

Готт пользовался большой популярностью в СССР в 1960-е — 1980-е годы. В 1989 году он был удостоен советского Ордена дружбы народов. Певец приезжал с выступлениями в Россию вплоть до 2010-х годов.

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