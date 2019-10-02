Суд потребовал заблокировать самый популярный ЛГБТ-паблик «ВКонтакте»

​Октябрьский районный суд Петербурга потребовал заблокировать паблики «Российская ЛГБТ-сеть» и «Российское ЛГБТ сообщество» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Таким образом, удовлетворен иск прокуратуры, которая пришла к выводу, что в группах содержится информация, «отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи».

Как пишет Znak.com, оба сообщества уже заблокированы.

«Российское ЛГБТ сообщество» — самый популярный ЛГБТ-паблик «ВКонтакте», в нем почти 187 тысяч участников.

В паблике «Российская ЛГБТ-сеть», который потребовал заблокировать суд, состоят немногим более 300 человек. При этом существует другая группа с таким же названием, в которой 72 тысячи участников.