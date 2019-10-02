Северная Корея провела ракетные испытания в день объявления о новых переговорах с США

В ночь на 2 октября Северная Корея провела испытания баллистических ракет, предназначенных для запуска с подводных лодок. Об этом сообщили в администрации президента Южной Кореи.

Морской пуск был произведен в 7:11 по местному времени (1:11 по Москве). В Токио объявили, что были запущены две ракеты, которые полетели в направлении Японского моря. Одна из ракет вскоре распалась на две части и упала в воду.

Вторая упала в 7:27 в эксклюзивной экономической зоне Японии в 350 километрах от побережья префектуры Симанэ, объявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга. Это первый случай падения северокорейской ракеты в экономической зоне с ноября 2017 года. Японский премьер Синдзо Абэ осудил запуск КНДР.

Ночной запуск был произведен вскоре после того, как Центральное телеграфное агентство КНДР объявило о согласовании переговоров с США, которые запланированы на 5 октября. Чему будет посвящена встреча, неизвестно.