Рустема Адагамова заблокировали в твиттере

Twitter на неопределенный срок заблокировал аккаунт популярного российского блогера Рустема Адагамова.

Как рассказал блогер «Радио Свобода», он получил на электронную почту уведомление о блокировке по жалобе Международной федерации фонографической индустрии (IFPI). В ней говорилось о нарушении авторских прав в связи с роликом про актрису Джулию Робертс, который Адагамов опубликовал около двух лет назад. Блогер подал апелляцию на это решение.

Адагамов называет блокировку «намеренной акцией» и связывает ее со своим активным участием в освещении протестных акций в Москве летом 2019 года.

У твиттера Рустема Адагамова более 500 тысяч подписчиков. В среднем его аккаунт собирает более 20 миллионов просмотров в месяц.

В 2013 году Адагамов покинул Россию после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело о совращении несовершеннолетней. Блогер называет дело сфабрикованным.