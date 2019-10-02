«Новая газета» рассказала о присутствии чеченского спецназа в Норвегии

«Летучий отряд» — подразделение парашютистов чеченского спецназа — с 2016 года работает в норвежской части Арктики, в частности, на архипелаге Шпицберген. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на данные из инстаграма предполагаемых спецназовцев.

Издание приводит несколько снимков пользователя akhaev_07_95. На одном из них мужчина снят на фоне авиазаправщика с надписью «Svalbard lufthavn» («аэропорт Шпицбергена»). Фото имеет геотег «Spitsbergen». На униформе мужчины видна нашивка парашютного центра DZ Grozny. Снимок сделан в феврале 2018 года.

На другой фотографии, которая датирована январем 2018-го, akhaev_07_95 изображен на фоне флага того же парашютного центра. В руках у него оружие. Геотег — «Longyerbyen» означает город Лонгийр, столицу норвежской части Шпицбергена.

Издание также ссылается на фото пользователя bes___600. Оно сделано в марте 2018 года, на нем мужчины в военной форме стоят на фоне грозненского аэропорта. В комментариях автор написал: «Лихой 16 год … На Арктику вылетали». На вопрос об отсутствующем товарище он ответил: «Они в Норвегию ездили тогда. По работе ездили».

Присутствие «Летучего отряда» в российской части Арктики не скрывается, но о поездках чеченского спецназа в ее норвежскую часть ранее не сообщалось.

В сентябре норвежское издание AldriMer со ссылкой на четыре источника в трех странах сообщило о высадке российских спецподразделений на Шпицберген и материковую Норвегию для проведения военных операций и разведки. Посольство России в Норвегии назвало эту информацию «грубой провокацией».

Архипелаг Шпицберген является норвежской территорией и имеет статус демилитаризованной зоны. При этом страны, подписавшие Договор о Шпицбергене, имеют право вести там хозяйственно-экономическую и научную деятельность. Россия среди этих стран, на Шпицбергене есть российский поселок Баренцбург.