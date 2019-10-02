Кандидат в президенты США Берни Сандерс попал в больницу. Его выступления отменены

Сенатор от штата Вермонт и претендент на выдвижение на пост президента США Берни Сандерс госпитализирован из-за закупорки артерии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление помощника политика Джеффа Уивера.

Сандерс почувствовал дискомфорт в груди вечером 1 октября в Лас-Вегасе, куда он прилетел на конференцию о правилах владения оружием. Политика доставили в больницу. У него обнаружили закупорку одной из артерий и провели процедуру по установке двух .

По словам Уивера, Сандерс чувствует себя хорошо. «Сенатор Сандерс разговаривает и пребывает в хорошем настроении. Он будет отдыхать в течение следующих нескольких дней. Мы отменяем его выступления до дальнейшего уведомления», — заявил помощник политика.

78-летний демократ Берни Сандерс — старейший из потенциальных кандидатов в президенты США на выборах 2020 года. Сандерс также участвовал в предвыборной гонке 2016 года, но проиграл праймериз Хиллари Клинтон.