Google предупредит пользователей о ненадежных паролях

Менеджер паролей Google будет предупреждать пользователей о том, что пароли, которые они решили сохранить, могут быть скомпрометированы, например, в результате утечки данных.

Новая функция Password Checkup появилась в менеджере паролей 2 октября. Если пароль пользователя ненадежен, Password Checkup сообщает об этом и предлагает его сменить. Также пользователей предупредят о том, что они используют один и тот же пароль для нескольких аккаунтов, и о том, что пароль слишком простой.

Сейчас проверить надежность паролей можно на сайте passwords.google.com или в специальном приложении для Android. Раньше эти функции были доступны только в расширении для браузера.

Данные проверяют, сравнивая их с базой «плохих паролей», которую Google собирается постоянно пополнять, в том числе путем мониторинга , сообщает ZDNet.

В будущем проверка паролей будет по умолчанию встроена в браузер Chrome, устанавливать дополнительное расширение не потребуется.

Расширение Password Checkup было запущено в 2019 году. По данным компании, оно было скачано более миллиона раз. Примерно половина пользователей получала уведомления о том, что их пароли были украдены третьими лицами.