Главе «Ростеха» Сергею Чемезову присвоили звание Героя России
Генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову присвоено звание Героя России «за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны». Об этом «Ведомостям» сообщили несколько источников в ОПК и администрации Кремля.
Соответствующий указ не публиковался на сайте президента РФ, но собеседники газеты утверждают, что он был подписан несколько недель назад. В «Ростехе» и Кремле эту информацию пока не комментировали.
Герою России вручается знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания. Кроме того, на родине Героя России на основании отдельного указа президента может быть установлен его бронзовый бюст. Если это произойдет, бюст Чемезова появится в городе Черемхово Иркутской области.
Сергей Чемезов считается одним из ближайших соратников Владимира Путина. В конце 1980-х они служили вместе в Германии. Чемезов находится в санкционных списках США и Евросоюза.
В июле 2018 года газета «Коммерсант» сообщала, что Владимир Путин закрытым указом присвоил звание Героя России первому замглавы своей администрации Сергею Кириенко и вице-премьеру по оборонно-промышленному комплексу Юрию Борисову. В Кремле также официально не комментировали и не обнародовали эту информацию.