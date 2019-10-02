Главе «Ростеха» Сергею Чемезову присвоили звание Героя России

Генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову присвоено звание Героя России «за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны». Об этом «Ведомостям» сообщили несколько источников в ОПК и администрации Кремля.

Соответствующий указ не публиковался на сайте президента РФ, но собеседники газеты утверждают, что он был подписан несколько недель назад. В «Ростехе» и Кремле эту информацию пока не комментировали.

Сергей Чемезов считается одним из ближайших соратников Владимира Путина. В конце 1980-х они служили вместе в Германии. Чемезов находится в санкционных списках США и Евросоюза.

В июле 2018 года газета «Коммерсант» сообщала, что Владимир Путин закрытым указом присвоил звание Героя России первому замглавы своей администрации Сергею Кириенко и вице-премьеру по оборонно-промышленному комплексу Юрию Борисову. В Кремле также официально не комментировали и не обнародовали эту информацию.