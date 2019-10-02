Журнал Forbes опубликовал ежегодный список 400 самых богатых людей в США.

Первое место, как и в прошлом году, занял основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние Forbes оценил в 114 миллиардов долларов против 160 миллиардов годом ранее. Безос лишился нескольких десятков миллиардов долларов в ходе бракоразводного процесса. Зато его бывшая жена Маккензи впервые попала в список богатейших американцев. С состоянием 36,1 миллиарда долларов она занимает 15 место.

Основатель Microsoft Билл Гейтс, который много лет возглавлял списки самых богатых людей в мире, снова занял второе место. Однако его отставание от Безоса в 2019 году значительно сократилось — до 8 миллиардов долларов. Forbes оценивает состояние Гейтса в 106 миллиардов долларов.

Замыкает тройку богатейших американцев инвестор Уоррен Баффет с 80,8 миллиардами долларов. Он опережает основателя Facebook Марка Цукерберга, расположившегося на строчку ниже, более чем на 10 миллиардов долларов.