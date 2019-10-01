Заместителя директора «Аэрофлота» доставили на допрос по делу о мошенничестве

Заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова доставили на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

По его словам, Александрова допрашивают в рамках дела о мошенничестве. Процессуальный статус топ-менеджера «Аэрофлота» будет определен после окончания допроса. В кабинете Александрова начался обыск и выемка документов, рассказал собеседник «Ведомостей».

Как пишет издание, Александрова подозревают в заключении контрактов на оказание юридических услуг со сторонними компаниями, хотя у «Аэрофлота» было несколько десятков штатных юристов. По данным Baza, ущерб от действий топ-менеджера оценивается в 250 миллионов рублей.

Владимир Александров занимает должность заместителя директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам. Он пришел в авиакомпанию в 2013 году. До этого Александров работал в органах прокуратуры и Следственного комитета.

Как утверждает Baza, Александров был следователем Транспортного управления СК РФ. В 2013 году он расследовал дело о превышении полномочий против Андрея Калмыкова, тогда занимавшего пост первого замдиректора «Аэрофлота». Александров закрыл дело Калмыкова. Тот сейчас возглавляет авиакомпанию «Победа».