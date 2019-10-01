В Нью-Йорке запретили термин «нелегальный мигрант»

Власти Нью-Йорка утвердили новые правила по борьбе с дискриминацией на основе иммиграционного статуса и национального происхождения. Об этом сообщает CNN.

В частности, теперь дискриминацией будут считаться запрет сотрудникам отеля разговаривать на их родном языке, угрозы хозяев квартир пожаловаться в миграционную службу на жильцов в случае конфликтов или высказанные в какой-либо ситуации требования «говорить на английском или убираться в свою страну».

Под запрет также попало использование термина «нелегальный мигрант»: комиссия по правам человека сочла, что чаще всего он используется в дискриминационных целях.

За нарушения нового регламента предусмотрены штрафы до 250 тысяч долларов.

Около 3,2 миллиона жителей Нью-Йорка (примерно 37% населения) родились за пределами США. Чуть менее половины из них не имеют американского гражданства.