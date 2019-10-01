«У каждого должен быть второй шанс». Камчатский губернатор предложил Навальному возглавить северное село

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил политику Алексею Навальному возглавить одно из отдаленных северных сел региона, чтобы «радикально улучшить знания о Камчатке» и «получить бесценный управленческий опыт», пишет «Коммерсант».

Таким образом губернатор отреагировал на критику со стороны оппозиционера. В конце сентября на канале «Навальный Live» был показан ролик о заброшенной котельной в поселке Средние Пахачи, которую местный министр ЖКХ объявил действующей, хотя она не работает с 1999 года.

Илюхин заявил газете, что Навальный в своем комментарии «допустил несколько ошибок» и «транслировал на всю страну неправду, заявив, что на эту котельную 20 лет тратились бюджетные деньги».

«У нас на Севере, в Корякском округе, много отдаленных сел, где можно применить в деле его способности. Я предлагаю Алексею попробовать возглавить одно из них и получить бесценный управленческий опыт. И делом доказать, что он способен руководить хотя бы небольшой администрацией. И чтобы никакой коррупции! Мне известно, что прошлая его попытка добиться успеха на этом поприще в Кировской области закончилась не слишком успешно. Но у каждого должен быть второй шанс. Приезжайте, Алексей!» — сказал губернатор.

Навальный пока не отреагировал на предложение Илюхина.