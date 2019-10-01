Роскомнадзор заблокировал сайт агентства «Фергана»
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту агентства «Фергана». Издание внесено в единый реестр запрещенной информации. Информацию о блокировке «Медузе» подтвердил основатель и гендиректор «Ферганы» Даниил Кислов.
Агентство сообщило, что доступ к сайту был ограничен вечером 1 октября. Редакция «Ферганы» утверждает, что не получала предупреждение от Роскомнадзора и не знает о причинах блокировки.
«Блокировка стала для нас полной неожиданностью, мы будем разбираться в ситуации. Мы уже отправили запрос в Роскомнадзор с требованием объяснить, почему доступ к сайту был ограничен без предупреждения», — заявила главный редактор «Ферганы» Мария Дубнова.
До сих пор у «Ферганы» с Роскомнадзором был только один конфликт, и тот еще находится в стадии решения: 2 октября мировой суд будет рассматривать, нужно ли штрафовать главного редактора издания за то, что «Фергана» не указала, что туркменское «Общество свидетелей Иеговы» запрещено в РФ (туркменского общества нет в официальном списке организаций, признанных экстремистскими на территории России).
Агентство «Фергана» было создано в 1998 году. Это зарегистрированное в России СМИ, которое пишет о Средней Азии.
Ранее «Фергану» блокировали в среднеазиатских республиках, например, в Узбекистане, Туркменистане и Киргизии.