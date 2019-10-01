Роскомнадзор заблокировал сайт агентства «Фергана»

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту агентства «Фергана». Издание внесено в единый реестр запрещенной информации. Информацию о блокировке «Медузе» подтвердил основатель и гендиректор «Ферганы» Даниил Кислов.

Агентство сообщило, что доступ к сайту был ограничен вечером 1 октября. Редакция «Ферганы» утверждает, что не получала от Роскомнадзора и не знает о причинах блокировки.

«Блокировка стала для нас полной неожиданностью, мы будем разбираться в ситуации. Мы уже отправили запрос в Роскомнадзор с требованием объяснить, почему доступ к сайту был ограничен без предупреждения», — заявила главный редактор «Ферганы» Мария Дубнова.

Агентство «Фергана» было создано в 1998 году. Это зарегистрированное в России СМИ, которое пишет о Средней Азии.

Ранее «Фергану» блокировали в среднеазиатских республиках, например, в Узбекистане, Туркменистане и Киргизии.