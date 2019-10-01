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На Тайване обрушился мост, когда по нему проезжал бензовоз. Обломки упали на лодки с рыбаками

Источник: Taiwan News
Надежный источник

На северо-востоке Тайваня в уезде Илань обрушился мост. 

Инцидент произошел, когда по мосту проезжал бензовоз. Обломки рухнули на находившиеся под мостом рыбацкие лодки. 

The moment a bridge collapsed into a harbour in Taiwan
CNA

О погибших не сообщается, ранения получили 20 человек, десять из них — водитель бензовоза и девять рыбаков — госпитализированы. Еще шесть человек, по оценкам властей, могут оставаться под обломками. 