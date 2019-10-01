Бывшую сотрудницу полиции Далласа признали виновной в убийстве. Она застрелила соседа, перепутав его квартиру со своей

Суд присяжных в городе Даллас признал бывшую сотрудницу полиции Амбер Гайгер виновной в убийстве соседа Ботама Шема. Об этом сообщает CNN.

Приговор Гайгер пока не вынесен. Ей грозит пожизненное заключение.

Амбер Гайгер убила 26-летнего афроамериканца Ботама Шема в августе 2018 года. Придя домой после 15-часовой смены, она увидела мужчину в квартире, приняла его за грабителя и застрелила. Оказалось, Гайгер перепутала этажи и вместо своей квартиры случайно вошла в квартиру Шема.

Гайгер была арестована, но вышла на свободу под залог в 300 тысяч долларов. Ее уволили из полиции. Женщина признала вину.

Дело Амбер Гайгер получило резонанс в США из-за неоднократных случаев убийства безоружных афроамериканцев полицейскими при исполнении. В стране действует движение «Black Lives Matter», выступающее против полицейского насилия в отношении темнокожих.