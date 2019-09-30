США ввели новые санкции из-за вмешательства в выборы президента. Под них попали яхта и самолеты Евгения Пригожина

Минфин США ввел санкции против двух россиян и трех компаний из-за вмешательства в президентские выборы 2016 года.

В санкционный список попали граждане России и Игорь Нестеров. По данным Минфина США, они связаны с «Агентством интернет-исследований» бизнесмена Евгения Пригожина.

Под санкции попали и три связанных с Пригожиным компании. Это Autolex Transport, Beratex Group и Linburg Industries, зарегистрированные на Сейшельских островах, а также филиал Linburg Industries в Чехии.

В санкционный список также включена яхта St. Vitamin и три частных самолета, записанные на вышеперечисленные компании. Минфин США считает, что эти транспортные средства принадлежат Пригожину.

По данным сервисов, отслеживающих передвижения воздушных судов, самолеты летали как внутрироссийскими маршрутами (в основном между Москвой, Петербургом и Ростовом), так и международными. Прогулочная яхта St. Vitamin длиной 37 метров последний раз ходила из Геленджика в Новороссийск 24 сентября.

По мнению американских властей, «Агентство интернет-исследований» российского бизнесмена Евгения Пригожина, называемое «фабрикой троллей», публиковало в соцсетях записи в поддержку Дональда Трампа и против его соперницы на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

В 2018 году самого Пригожина, «Агентство интернет-исследований» и 12 его сотрудников обвинили во вмешательстве в американские выборы. Минфин США внес «фабрику троллей» и ее работников в санкционный список; Пригожин фигурировал в нем и раньше.

Всего из-за предполагаемого вмешательства в выборы президента США под санкции попали более 20 россиян и пяти компаний из России.