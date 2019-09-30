Собчак: мне неизвестно, почему моя программа до сих пор не вышла на Первом канале

Ксения Собчак рассказала, что не знает, почему анонсированная передача на Первом канале с ее участием до сих пор не вышла в эфир. Так она прокомментировала новость РБК, что участие Собчак в новом сезоне «Пусть говорят» пока под вопросом.

По словам Собчак, причины задержки с эфиром передачи (сама ведущая не уточняет, идет ли речь о «Пусть говорят») «не лежат в финансовой плоскости» — об этом говорил неназванный источник РБК.

Ранее телеграм «Только никому», рассказывающий о шоу-бизнесе, написал, что пока не снят даже пробный выпуск с Собчак, а на Первом канале обсуждают вариант, что она будет чередовать эфиры с действующим ведущим «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

15 сентября на сайте Первого канала появился промо-ролик новой передачи с Ксенией Собчак, название передачи не уточнялось. Тогда ни ведущая, ни телеканал не подтвердили информацию разных СМИ, что она будет вести «Пусть говорят».