Российские власти отчитались о ликвидации всех лесных пожаров

К 30 сентября в России ликвидированы все действующие лесные пожары, говорится в сводке федерального учреждения «Авиалесоохрана». При этом пожароопасный сезон сохраняется в 79 субъектах Федерации, а в 31-м из них введен особый противопожарный режим.

Накануне было ликвидировано семь лесных пожаров на площади 94 гектара.

Летом 2019 года площадь лесных пожаров в Сибири в пиковые моменты превышала два миллиона гектаров, при этом в некоторых регионах власти сначала утверждали, что тушить их экономически невыгодно.

Дым от пожаров накрыл крупные города Сибири, Урала и Поволжья, а помощь в их тушении предлагали даже Соединенные Штаты. К ликвидации пожаров привлекли Минобороны России.

К сентябрю основные пожары были потушены, а в Сибири начали высаживать новые деревья. В августе Рослесхоз оценивал ущерб от пожаров в семь миллиардов рублей.