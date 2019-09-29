Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

Первый президент Крыма Юрий Мешков умер на 74-м году жизни в больнице подмосковного Красногорска. Об этом «Интерфаксу» сообщила дочь политика Марианна Мешкова.

Сергей Мамонтов / ТАСС

1 сентября Мешков перенес инсульт в Турции, куда он приехал с супругой на отдых. Его на сутки вводили в искусственную кому. По словам дочери Мешкова, причиной инсульта мог стать конфликт с работниками отеля. 16 сентября Мешкова доставили для продолжения лечения в Красногорск.

Юрий Мешков был первым и единственным президентом Крыма с февраля 1994-го по март 1995-го года. После этого должность была упразднена. Мешков активно выступал за сближение республики с Россией, вплоть до присоединения. В 2011 году его депортировали в Россию по инициативе СБУ.