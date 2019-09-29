На проспекте Сахарова начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

В Москве на проспекте Сахарова стартовал согласованный митинг «Отпускай», организованный Либертарианской партией. Заявленная численность митинга — 20 тысяч человек.

Участники акции требуют прекращения преследования фигурантов , и всех политзаключенных.

По данным «Белого счетчика», к началу акции на проспекте Сахарова собрались девять тысяч человек.

Одновременно с митингом на Сахарова проходят пикеты в Калининграде, Новосибирске, Санкт-Петербурге.

Предыдущая согласованная акция оппозиции, прошедшая 10 августа, собрала более 50 тысяч человек.