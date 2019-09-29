На проспекте Сахарова начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела»
Источник: Meduza
В Москве на проспекте Сахарова стартовал согласованный митинг «Отпускай», организованный Либертарианской партией. Заявленная численность митинга — 20 тысяч человек.
Участники акции требуют прекращения преследования фигурантов «московского дела», «дела ФБК» и всех политзаключенных.
По данным «Белого счетчика», к началу акции на проспекте Сахарова собрались девять тысяч человек.
Одновременно с митингом на Сахарова проходят пикеты в Калининграде, Новосибирске, Санкт-Петербурге.
Предыдущая согласованная акция оппозиции, прошедшая 10 августа, собрала более 50 тысяч человек.