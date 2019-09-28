Умер художественный руководитель Ленкома Марк Захаров

Умер художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров.

Захарову было 85 лет. Как сообщил директор Ленкома Марк Варшавер, Захаров умер после продолжительной болезни. Он же уточнил РБК, что у Захарова было уже второе воспаление легких.

Артем Геодакян / ТАСС / Vida Press

Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата и время прощания пока не названы.

Захаров возглавлял Ленком с 1973 года. За это время он поставил более 40 спектаклей, в числе которых «Тиль», «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Захаров также снял семь кинофильмов, наиболее известные из них — «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен».