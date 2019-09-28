На Кипре задержали серийного насильника, работавшего в СК. Один из эпизодов его уголовного дела «расследовал» он сам

В городе Кириния (непризнанная турецкая республика Северного Кипра) задержан бывший следователь СК Александр Сатлаев, отсидевший срок в России за серию изнасилований и объявленный в розыск за еще одно изнасилование.

Как сообщает издание Haber Kibris, подозреваемый напал на женщину, сжал ей горло и отобрал сумочку с деньгами. Местная полиция сообщила, что проверит задержанного на причастность еще к трем случаям нападений на женщин, которые недавно произошли в Киринии.

Александр Сатлаев работал в управлении СК по республике Алтай. В 2015 году его приговорили к шести с половиной годам колонии. В марте 2019-го он вышел на свободу по УДО, а в августе был объявлен в розыск по подозрению в изнасиловании женщины в Барнауле. Сатлаев успел уехать из России через Турцию на Северный Кипр.

Газета «Коммерсант» сообщает, что по одному из эпизодов уголовного дела Сатлаева провести доследственную проверку поручили ему самому. Потерпевшая в итоге отказалась от показаний.