Metallica отменила концертный тур из-за курса лечения Джеймса Хэтфилда. Он страдает от алкоголизма

Metallica отменила концертный тур по Австралии и Новой Зеландии из-за того, что вокалист и гитарист группы Джеймс Хэтфилд проходит курс лечения от алкогольной зависимости.

В заявлении на официальном сайте Metallica говорится, что деньги за билеты, проданные на концерты в рамках тура, будут возвращены. Музыканты пообещали, что проведут концерты в Австралии и Новой Зеландии, когда это будет возможно.

Джеймс Хэтфилд не скрывает, что страдает от алкогольной зависимости. В частности, об этом рассказывалось в документальном фильме «Some Kind of Monster», который вышел в 2004 году.

Metallica: Some Kind of Monster (DVD Trailer) MetallicaTV